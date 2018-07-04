ABD'de Türk ailelerin yaşadığı apartmanda yangın

New Jersey'de Edgewater Parkkentinde bulunan apartman kompleksindeki bir dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının çıktığı apartman kompleksinde oturan Türk aileler kısa sürede tahliye edildi. Aysun Çakır adında Türk’ün evinin tamamen yandığı ve 6 yaşındaki oğluyla son anda itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarıya çıkartıldığı belirtildi.

Yetkililer yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde bir dairede başlayan yangının kısa sürede yapılan çalışmaların ardından itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını duyurdu.

Öte yandan, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA