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Buradasınız : » » ABD'de 'Trump rejimi gitmeli' protestosu

ABD'de 'Trump rejimi gitmeli' protestosu

ABD Başkan Trump'ın görevden alınması talebiyle ülke genelinde "Trump/Pence Rejimi Gitmeli!" konulu gösteriler düzenlendi. Los Angeles'taki gösteride iki kişi gözaltına alındı.

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ABDde Trump rejimi gitmeli protestosu

Faşizme karşıtı "RefuseFascism" grubu üyleri, Atlanta, Boston, Chicago, Los Angeles, New York, Phoenix, Portland, Seattle ve Washington gibi ülkenin 15 büyük kentinde Trump'ın Müslümanlara, kadınlara ve siyahi Amerikalılara yönelik tutumunu protesto etti.

New York'taki protestoda, Trump Tower önünde toplanan göstericiler, daha sonra buradan Times Meydanı'na ve 9'ncu caddeye doğru yürüdü.

Yürüyüş sırasında hep bir ağızdan "Trump'a hayır, Faşist Amerika'ya hayır" diye bağıran protestocuların taşıdıkları dövizlerde, "Trump/Pence Rejimi Gitmeli!", "Hayır! İnsanlık adına Faşist bir Amerika'yı reddediyoruz!", "Bütün dünya izliyor" gibi ifadeler yer aldı.

Faşizm karşıtı grup, gösterilerle ilgili açıklamasında, Trump-Pence yönetiminin göçmenlere, Müslümalara, fakirlere, medyaya, çevre konularına, LGBT toplumuna, siyahi Amerikalılara ve protesto hakkına karşı faşist saldırılarını her gün artırdığını kaydetti.

Los Angeles'ın Hollywood bölgesindeki Trump karşıtı gösterinin yanında, Trump destekçileri de bir gösteri düzenledi.

Gösteride, iki grup arasında olaylar yaşanırken, bazı protestocular hafif şekilde yaralandı. Polis 3 göstericiyi gözaltına aldı.

Etiketler: abd, Trump karşıtı gösteri
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