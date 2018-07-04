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ABD’de Trump karşıtı gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen politikasını protesto etmek amacıyla toplanan göstericiler polisle çatıştı.

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ABDde Trump karşıtı gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı

ABD’nin Philadelphia şehrinde Trump’ın göçmen politikasını protesto etmek amaçlı Center City sokaklarında toplanan bir grup kalabalığın polisle çatışması sırasında biri ağır 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Philadelphia polisi, kendilerini polis merkezinin demir parmaklıklarına zincirlemek isteyen 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD’nin diğer eyaletindeki protesto gösterileri 8. gününde de devam etti. Ancak gösterilere katılımın ilk güne kıyasla daha düşük olduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Trump, göçmen politikası, abd
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