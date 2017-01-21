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ABD'de Trump karşıtı gösteriler: 7 gözaltı

Trump Tower önünde caddeye oturup sivil itaatsizlik eyleminde bulunan 7 kişi gözaltına alındı.

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ABDde Trump karşıtı gösteriler: 7 gözaltı

New York kentinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görevine başlamasını protesto eden göstericilerden 7'si gözaltına alındı.

Aşağı Manhattan'daki Foley Square'de yağmur altında toplanan 2 bine yakın protestocu, Wall Street'te yer alan Trump Building'in önüne kadar yürüdü.

"Sosyalist Alternatif" adlı grubun düzenlediği protestoya işçi sendikaları, "Siyahların Yaşamı Önemlidir" ve "Wall Street'i İşgal" hareketlerinin üyeleri de destek verdi.

Yürüyüşe katılan ve bazıları Filistin bayrağı taşıyan kişiler, Trump karşıtı slogan attı.

Katılımcılar, "Milyarder sınıfına karşı siyasi devrime ihtiyacımız var" ve "Yeni bir partiye ihtiyacımız var" gibi yazıların bulunduğu pankartlar da taşıdı.

Kentte yaşayan bazı grupların haklarının dile getirildiği gösteride, asgari ücretin yükseltilmesi ve sosyal adalet talepleri öne çıktı.

Sivil itaatsizlik eylemi

New York 5. Cadde'deki Trump Tower önünde yapılan gösteride ise caddeye oturarak sivil itaatsizlik eyleminde bulunan New York Meclis Üyesi Jumaane Williams ve annesi dahil 7 kişi gözaltına alındı.

Kelepçelenen göstericiler, polis minibüslerine bindirilerek polis merkezine götürüldü.

New York'taki diğer bir Trump karşıtı eylemde ise Manhattan ile Queens'i bağlayan Queensboro Köprüsü'ne, "Duvarlar değil köprüler" yazan pankart asıldı.

Los Angeles, San Francisco, Miami, Seattle ve Denver kentlerinde de Trump karşıtları gösteriler vardı. Bu eylemler olaysız sona erdi.

Etiketler: abd, trump karşıtı gösteriler
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