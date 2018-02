ABD'de tren kazası: 2 ölü, 100'den fazla yaralı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Carolina eyaletinde 9 personel ve 136 yolcusuyla New York’tan Miami’ye giden yolcu treni ile yük treni gece saatlerinde çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump’ın, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı ve olayı yakından takip ettiği duyuruldu. Bunun üzerine Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Tüm dualarım ve dileklerim bu sabah Güney Carolina'da meydana gelen tren kazasının mağdurlarıyla birlikte. İlk yardım ekiplerine gerçekleştirdikleri olağanüstü çalışma nedeniyle teşekkür ederim." paylaşımını yaptı.

My thoughts and prayers are with all of the victims involved in this mornings train collision in South Carolina. Thank you to our incredible First Responders for the work they’ve done!