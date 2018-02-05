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Buradasınız : » » ABD'de tren kazası: 2 ölü, 100'den fazla yaralı

ABD'de tren kazası: 2 ölü, 100'den fazla yaralı

ABD'de yolcu ve yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Güney Carolina eyaletinde 9 personel ve 136 yolcusuyla New York’tan Miami’ye giden yolcu treni ile yük treni gece saatlerinde çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump’ın, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldığı ve olayı yakından takip ettiği duyuruldu. Bunun üzerine Trump, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden "Tüm dualarım ve dileklerim bu sabah Güney Carolina'da meydana gelen tren kazasının mağdurlarıyla birlikte. İlk yardım ekiplerine gerçekleştirdikleri olağanüstü çalışma nedeniyle teşekkür ederim." paylaşımını yaptı.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu tarafından yapılan açıklamada, kazanın çok yönlü olarak araştırıldığı bildirildi. Öte yandan yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: AA, Reuters

Etiketler: Tren kazası, güney carolina, abd
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