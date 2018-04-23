ABD'de sözde Ermeni soykırımı iddialarına protesto

ABD'de faaliyet gösteren Türkiye sevdalısı 155 derneğin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi, sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı gösteri düzenledi.

Etklinliğe ABD’de faaliyet gösteren çok sayıda Türk, Ahıska ve Azerbaycan derneği de katıldı. Gösteri, İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başladı.

1915 olayları üzerinden oluşturulmaya çalışılan sözde Ermeni soykırımı iddialarına karşı, ABD toplumunu bilgilendirmek ve tarihi gerçeklikleri paylaşmak için hazırlanan metin okundu.

Katımcılar gösteri boyunca, “Vatan canım sana feda olsun”, “Kırmızı - beyaz en büyük Türkiye” sloganlarını attı.

"İddiaları 90 yıldır sürdürüyorlar, hiçbir şey elde edemediler"

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Doktor Halil Mutlu, ABD'deki Türkler'in çatı kuruluşu olarak Türkleri biraraya getirerek, milli konularda ortak hareket edebilmek amacıyla, komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

“Biz davamızın haklı olduğuna inanıyoruz yalanlara değil haksızlıklara değil gerçeğe ve tarihe ve tarih içerisindeki gerçek vakalara başvuruyoruz. Biliyorsunuz Ermeniler bu iddiaları 90 yıldır sürdürüyorlar. Hiçbir başarı elde edebilmiş değiller. Edebildikleri başarılar belki lokal politik çerçevesinde yapabildikleri geçirebildikleri bir kaç öneriden ibaret.”

Kaynak: TRT Haber