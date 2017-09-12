  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'de sokakları çamaşır suyuyla yıkamaya başladılar

ABD'nin San Diego kentinde 16 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen Hepatit A ile mücadele kapsamında sokaklar çamaşır suyuyla yıkanmaya başlandı.

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ABDde sokakları çamaşır suyuyla yıkamaya başladılar

ABD'nin San Diego kentinde 16 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen Hepatit A ile mücadele kapsamında sokaklar çamaşır suyuyla yıkanmaya başlandı.

Hepatit A, ABD'nin "en yaşanılabilir kentlerinden" biri seçilen San Digeo'yu tehdit eder hale geldi.

Kentte salgının başlamasından bu yana 16 kişi yaşamını yitirdi, 300 kişi hastaneye kaldırıldı.

San Diego İl Denetleme Kurulu kentte acil durum ilan ederek, salgınla mücadele kararı aldı. Bu kapsamda East Village bölgesindeki kaldırımlar, virüsü öldüren çamaşır suyuyla yıkanmaya başlandı, 40 ayrı noktada el yıkama istasyonu kuruldu. Salgınla mücadele kapsamında ayrıca, San Diego Merkez Kütüphanesi'nde 19 Eylül'de ücretsiz Hepatit A aşısı yapılacak.

San Diego Belediye Sözcüsü Jose Ysea, kent kaldırımlarının çamaşır suyuyla yıkanmasına ilişkin, "Muhtemelen bunu her pazartesi yapacağız" dedi.

Yetkililer, mart ayından bu yana 19 bin kişiye aşı yapıldığını bildirdi.

San Diego'nun ve Los Angeles'ın şehir merkezleri, ülkede evsizlerin en fazla yaşadığı yerlerden biri olarak biliniyor. Yerel medyaya göre San Diego'daki evsiz nüfusu 2014 yılından bu yana yüzde 41 artmış durumda.

Etiketler: abd, çamaşır suyu, hepatit A
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