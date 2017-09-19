ABD'de siyahilerin gösterileri devam ediyor

ABD'nin Missouri eyaletinde 6 yıl önce siyahi genci öldüren eski polis memurunun beraat etmesine tepki gösteren siyahiler, gösteriler sırasında gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep etti.

St. Louis'deki gözaltı merkezinin önünde toplanan yüzlerce gösterici, cuma gününden bu yana devam eden gösteriler sırasında gözaltına alınan 120'den fazla kişinin serbest bırakılması için eylem yaptı.

Polis, gözaltına alınanlardan bazılarının serbest bırakıldığını açıkladı.

Bu arada protesto organizatörleri, gösterilerin bugün de devam edeceğini duyurdu.

St. Louis'de 2011'de uyuşturucu sattığından şüphelendiği 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'i vurarak öldüren ve birinci derece cinayetten yargılanan eski polis memuru Jason Stockley için verilen beraat kararının ardından sokağa dökülen siyahilerin gösterileri cuma gününden bu yana devam ediyor.

St. Louis Emniyet Müdürü Lawrence O’Toole, gösteriler sırasında 11 polisin yaralandığını, 120 göstericinin gözaltına alındığını söylemişti.

ABD Adalet Bakanlığı, gösterilerin devam etmesi üzerine yaptığı açıklamada Stockley'e karşı suçlamada bulunmak için yeterli kanıt olmadığını belirtmişti.