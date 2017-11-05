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ABD'de silahlı saldırı!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi.

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ABDde silahlı saldırı!

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda ölü ve yaralılar olduğu, saldırganın vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eyaletin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi, bir kiliseye girerek etrafa ateş açtı.

Saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken, birçok kişi de yaralandı. Kilisedeki yaralıların ambulans helikopterlerle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Wilson bölgesinden Şerif Joe Tackitt, saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini, ölü veya yaralı sayısının henüz net olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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