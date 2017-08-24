  • 24 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.486
    EURO 4.118
  • BIST 109153.91
    ALTIN 144.104
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » ABD'de silahlı saldırı

ABD'de silahlı saldırı

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişinin yaralandığı, bazı kişilerin saldırgan tarafından rehin aldığı bildirildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
ABDde silahlı saldırı

ABD'nin Güney Carolina eyaletindeki Charleston kentinde bir restoranda gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Charleston Belediye Başkanı John Tecklenburg, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırganın restoran çalışanı olduğu, iş yerinde yaşadığı sorunlar nedeniyle bu saldırıyı gerçekleştirdiğini düşündüklerini söyledi.

Saldırganın restorana girdikten sonra bir kişiyi yaraladığını kaydeden Tecklenburg, bazı kişilerin de saldırgan tarafından rehin alındığını, uzman ekiplerin rehineleri kurtarmak için müzakere yürüttüğünü ifade etti.

Bu arada yaralı kişinin restoranın şefi olduğu belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Saldırıda kaç kişinin rehin alındığına ilişkin de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Charleston kentinde silahlı saldırganın bir restoranda ateş açtığı ve içeridekileri rehin aldığı ihbarı üzerine polis bazı sokakları kapatarak operasyon başlatmıştı.

Etiketler: abd, abd'de silahlı saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER