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ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki bir sitenin havuzunda açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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ABDde silahlı saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

ABD'nin California eyaletindeki bir sitenin havuzunda açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Polis Şefi Shelley Zimmerman, düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırganın San Diego kentindeki bir sitenin yüzme havuzunda ateş açtığını belirtti.

Olayda 7 kişinin yaralandığını ve bir kadının yaşamını yitirdiğini bildiren Zimmerman, ölü ele geçirilen silahlı saldırganın da 49 yaşındaki Peter Selis olduğunu dile getirdi.

Öte yandan saldırının neden gerçekleştiğine dair henüz açıklama yapılmadı.

Etiketler: abd, California, abd saldırı
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