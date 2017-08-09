ABD'de silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

ABD'nin Chicago kentinde mangal yapan çocuklu ailelere yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Chicago Polis Departmanından yapılan açıklamaya göre, salı gecesi yerel saatle 22.40 sıralarında kentin Güneyindeki Bronzeville bölgesinde silahlı kişilerce, mangal yapan çocuklu ailelerin üzerine ateş açıldı.

Saldırıda 28 yaşındaki bir erkek hayatını kaybederken, yaşları 21 ila 46 arasında değişen 6 kişi yaralandı.

Polis merkezine çok yakın bir bölgede gerçekleşen olayın failleri bulunamadı.

Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu olayla Chicago'da 2017 yılında silahlı saldırı sonucu öldürülenlerin sayısı 392'ye, yaralananların sayısı ise bin 882'ye ulaştı.