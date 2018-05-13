ABD'de "Silah Paylaşım Programı" standı açıldı

Daley Plaza Meydanı’nda açılan stant, kentte yaygın şekilde kullanımı devam eden “Bisiklet Paylaşım Programı” istasyonları şeklinde dizayn edildi.

Ülkedeki birçok toplu cinayette kullanılan 10 adet AR-15 tipi otomatik tüfek maketinin yer aldığı stant, Amerikalıların yanı sıra kenti gezmeye gelen turistlerin de ilgisini çekti.

Chicago merkezli reklam ajansı The Escape Pod ve silah güvenliği örgütü Brady Center to Prevent Gun Violence’ın organize ettiği çalışma ile "ABD’de silah sahibi olmak ile bisiklet kiralamanın aynı zorluğa sahip olduğu" mesajı verildi.

Standa konulan panoda ayrıca, ABD’nin en katı silah kanununa sahip Illinois eyaletindeki Chicago’da suçların yaklaşık yüzde 60’ının, çevre eyaletlerden sağlanan silahlarla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: AA