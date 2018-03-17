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Buradasınız : » » ABD'de senatörlerden yönetime S-400 mektubu

ABD'de senatörlerden yönetime S-400 mektubu

ABD’de bir grup senatör Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak, Rusya’nın bazı ülkelere S-400 füze savunma sistemi satışının engellenmesi için yapılan çalışmaları sordu.

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ABDde senatörlerden yönetime S-400 mektubu

ABD'de senatörler, Rus S-400 füze savunma sistemlerinin Türkiye, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a satışıyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden ayrıntılı bilgi talep etti.

Mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya'nın Çin, Türkiye, Hindistan, Suudi Arabistan ve Katar'a S-400 füze savunma sistemlerinin satışının sonlandırılması ve engel olmak için gösterilen diplomatik çabalarla ilgili geniş kapsamlı bilgi istendiği belirtildi.

Senatörlerin S-400 füze sistemlerinin yabancı ülkelere satışının yasaklanması için siyasi baskının artırılması yönünde talepte bulundukları vurgulandı.

Kaynak: İHA  

Etiketler: Trump, senatör, S-400, rusya, abd
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