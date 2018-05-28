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ABD'de sel felaketi: Maryland'de acil durum ilan edildi

ABD Maryland'de dün etkili olan fırtınanın beraberinde getirdiği yağış, sele neden oldu. Bölgede acil durum ilan edildi.

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ABD'nin Maryland eyaletinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, bölgeyi sular altında bıraktı. Maryland Valisi Larry Hogan, sele dönüşen yağışlar nedeniyle merkezi Ellicott City olan Howard Bölgesi’nde acil durum ilan etti.

Howard Bölgesi Üst Düzey Yöneticisi Allan Kittleman, sel nedeniyle şu ana kadar kayıp ya da hayatını kaybeden kimsenin olmadığını ancak kurtarma ekiplerinin tahliye ve arama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kittleman, hasarın büyük olduğunu ve durumun, aynı bölgede iki yaz önce meydana gelen selden daha vahim göründüğünü söyledi.

Pek çok binanın hasar gördüğü Ellicott City'de, bazı araçların suya kapıldığı belirtildi.

Bölgede 2016'da meydana gelen selde 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: sel, Maryland eyaleti, Fırtına, felaket, Ellicott City, abd
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