ABD'de sandıklar 9 Haziran'da kurulacak

ABD'deki Türk seçmenler 9-17 Haziran tarihleri arasında sabah saat 09.00 ile akşam 21.00 arasında oylarını kullanabilecek.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan oy kullanamayacak

ABD genelindeki 106 bin 336 seçmenin 40 bin 18'i New York'ta kayıtlı. Seçmenler 9 gün boyunca New York, Boston, Los Angeles, Miami, Houston ve Chicago'da başkonsolosluklar ile Wahshington'daki büyükelçilikte sandık başına gidecek.

Seçmenlerin Yüksek Seçim Kurulu'nun websitesinden, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olup olmadıklarına bakması gerekiyor.

Oy kullanacakların yanlarında kimlik belgesi, pasaport ya da ehliyetlerini getirmeleri zorunlu. Aksi takdirde oy kullanmalarına izin verilmeyecek.

Yüzde 60'a yakın kamu personeli görev alacak

Geçen yıl düzenlenen halk oylamasında New York'taki seçmenlerin oy kullanma oranı yaklaşık yüzde 33'tü.

Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, 24 Haziran'da bu oranı geçmeyi hedeflediklerini açıklayarak, şunları söyledi:

''Bu seçimle bu oranın daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz. Özellikle yurt dışında vatandaşlarımızın oy verebilmesi için çok ciddi bir çaba gösteriliyor, ciddi harcamalar yapılıyor. New York'ta bu seçim sürecinde 60'a yakın kamu personeli görev alacak. Partili üyeler de görev alacak. Bu büyük çabaya seçmenlerin de gelip oy vererek destek olmalarını bekliyoruz. Bu sene katım oranın daha yüksek olmasını umuyoruz.''

Oylar güvenli odada saklanacak

Yalçın, yurt dışı seçmen kütüğünde herhangi bir yerde kayıtlı olan vatandaşların diledikleri yerde oy kullanabileceklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

''Örneğin Boston'da kayıtlı olan bir vatandaşımız arzu ettiği takdirde gelip New York'ta da oyunu kullanabilir. Aynı şekilde Londra'da kayıtlı olan bir vatandaşımız yine Dubai'de ya da New York'ta oyunu kullanabilir. Yurt dışı seçmen bölgesi tek bir bölge olarak kabul ediliyor.''

Oylar, 9 gün boyunca her akşam partili üyeleri gözetiminde güvenli odada saklanacak. Oylar, Dışişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği resmi kuryelerle önce İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına ardından sayım için Ankara'ya YSK'ya gönderilecek.

Kaynak: AA