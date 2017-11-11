ABD'de saatler süren kovalamaca

Amerika Birleşik Devletleri'nde heyecanlı bir takip yaşandı. Oklahoma City yakınlarında polis, çalıntı olduğu bildirilen bir kamyonet tespit etti. Ardından saatler süren bir kovalamaca başladı.

Kamyoneti kullanan kişi bir çok kez polisleri atlatmayı başardı. Bir ara yolda durup arkadaki sandığı indirdi. Peşindeki polis de araçtan inip silahını çekti ama sürücü yine kurtulmayı başardı.

Polis bu kez sürücüyü durdurmak için bir kavşakta barikat kurdu. Tam durdu derken yolun toprak kısmına çıkıp yeniden hızlanarak kaçtı.

Sonunda tarlada kıstırıldı. Ve geri geri gitmeye başladı. Küçük bir gölete girdi. Bu sefer de inip yaya olarak kaçmaya denedi.

Sonunda bir polis kaçan hırsızı elektroşok cihazıyla vurdu. Ve polisler 3 saat boyunca kendilerini peşinden koşturan adamı kelepçeleyip götürdü.

Kaynak: TRT Haber