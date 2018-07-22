ABD'de rehine krizi

ABD California'da 28 yaşında olduğu belirtilen saldırgan önce babaannesi ve kız arkadaşını silahla yaraladı. Ardından yanına yaralı kız arkadaşını alarak babaannesinin aracıyla polisten kaçmaya başladı.

Los Angeles sokaklarında polise ateş açarak kaçan zanlı, aracı terk ederek bir süpermarkete girdi.

O anlarda süpermarkette bulunan 40 kişiden çoğu, arka taraftaki pencerelerden kaçarak kurtulmayı başardı. Geride kalanları rehin alan zanlı bu eylemini sadece 3 saat sürdürebildi.

Çatışmada yaralanan şüpheli, polisle görüşmesinde kelepçe istedi ve kendisini kelepçeleyerek ön kapıdan 4 kişiyle birlikte çıkıp teslim oldu.

Süpermarketteki rehineler arasında bulunan 12 ila 81 yaşlarındaki 6 kişi, yaşanan arbede sırasında aldıkları ufak tefek yaralar nedeniyle hastaneye sevk edildi.

Vücudunda 7 kurşun yarası olduğu tespit edilen büyükannenin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.

Süpermarkette hayatını kaybeden kadının saldırgan tarafından mı vurulduğu yoksa polis kurşunuyla mı öldürüldüğü otopsi sonunda anlaşılacak.

Kaynak: TRT Haber