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Buradasınız : » » ABD'de protestocular ve polis arasında arbede

ABD'de protestocular ve polis arasında arbede

ABD Başkanlığı görevini devralan Donald Trump’ın yemin töreni öncesi New York'ta ve Washington'da protesto gösterileri düzenlendi.

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ABDde protestocular ve polis arasında arbede

ABD Başkanlığı görevini devralan Donald Trump’ın yemin töreni öncesi, bir grup maskeli protestocu ile polis arasında arbede yaşandı.

Başkent Washington'da siyah giymiş, maskeli protestocular, mağazaların ve restoranların camlarını kırdı. Polis, göstericileri biber gazı kullanarak dağıttı.

Sabah saatlerinde de eşcinsel hakları savunucuları tören alanına yürümek istedi ancak polis göstericilerin alana girmesine izin vermedi.

ABD'nin farklı eyaletlerinden çok sayıda Trump destekçisi de yemin törenini izlemek üzere Washington'a geldi.

Trump karşıtı ve destekçileri arasında ara ara sözlü sataşmalar da yaşandı.

New York'ta protesto

ABD Kongre Binası önünde yapılan tören öncesinde New York'ta toplanan göstericiler de pankartlar açarak Donald Trump karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Etiketler: abd başkanlık, Donald Trump, trump protesto
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