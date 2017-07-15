ABD'de polisin vurduğu siyahinin ailesine 15 milyon dolar

ABD'nin Washington eyaletinde polis tarafından oğlunun gözü önünde vurularak öldürülen silahsız siyahinin ailesine yaklaşık 15 milyon dolar tazminat ödenecek.

Seattle Times'ın haberine göre, Federal Mahkeme, 2013 yılında keskin nişancı Çavuş Brian Markert tarafından polisle arasında çıkan tartışma sırasında vurularak öldürülen Leonard Thomas'ın (30) ailesine yaklaşık 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Habere göre, federal jüri, aile kavgasına polisin müdahalesiyle büyüyen olay sırasında 4 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürülen Thomas'ın haklarının ihlal edildiğine hükmetti.

7 kişiden oluşan jüri, polislerin Thomas'ın oğlunu kalkan olarak kullandığı veya pazarlık malzemesi yaptığına ilişkin iddialarını reddetmiş oldu.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde de federal mahkeme, 2 polis tarafından öldürülen bir kadının ailesine 7 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetmişti.

Madison kentinde 3 yıl önce yaşanan olayda, erkek arkadaşıyla kavga eden Ashley DiPiazza (26) elindeki tabancayla kendisini eve kilitlemiş, kadına müdahale etmek için olay yerine gelen polislerden 2'si, girdikleri evde kadını vurarak öldürmüştü.