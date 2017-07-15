ABD'de polisin öldürdüğü kadının ailesine 7 milyon dolar

ABD'nin Wisconsin eyaletinde federal mahkeme, 2 polis tarafından öldürülen kadının ailesine 7 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Tazminat davasının görüldüğü mahkemede jüri, polislerin aşırı güç kullandığını belirterek, kent yönetiminin kadının ailesine 7 milyon dolar ödemesini kararlaştırdı.

Madison kentinde 3 yıl önce gerçekleşen olayda, erkek arkadaşıyla kavga eden Ashley DiPiazza (26) elindeki tabancayla kendisini eve kilitlemiş ve kadına müdahale etmek için olay yerine gelen polislerden 2'si, girdikleri evde kadını vurarak öldürmüştü.

Yapılan inceleme sonucunda, kadının elindeki tabancayı intihar tehdidiyle kendi başına dayadığı belirlenmiş, buna rağmen polislerin kadına ateş ettikleri öne sürülmüştü.

Polisler ise kadının başına dayadığı tabancayı bırakmadan üzerlerine geldiğini ve bu nedenle ateş ettiklerini öne sürmüşlerdi.

Kadının ailesi ise DiPiazza'nın tabancayı başına dayadığı için kendisinden başka kimseye tehdit oluşturmadığını savunmuştu.