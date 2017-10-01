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ABD'de polis şiddetiyle birlikte suç oranı da artıyor

Amerika Birleşik Devletleri polisinin, olaylara müdahalesindeki şiddet dozuyla birlikte suç oranı da artıyor.

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ABDde polis şiddetiyle birlikte suç oranı da artıyor

ABD'de 50 eyalet ve başkent Washington'da sadece son 7 yıllık süreçte yaklaşık 7 bin polis çeşitli suçlardan gözaltına alındı. Polislerin gözaltına alınmalarına yol açan suçların başında ise saldırı, tecavüz, yalan ve alkollü araç kullanmak geliyor.

Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın (EF Bİ AY) son yayınladığı rapora göre, 2016 yılında polisin öldürdüğü kişi sayısı bin 152 oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yılda ortalama binden fazla polis gözaltına alındı. Gözaltına alınanların yüzde 93'ünü erkek polisler oluşturdu. Rapora göre gözaltına alınıp hüküm giyen polislerin yüzde 91'inin ya işine son verildi ya da istifa ettirildi.

Ve Amerikan kamuoyu...

Araştırmaya göre Amerikan toplumunun yüzde 30'u polise güvenmiyor.

Son olarak bir kampüste polisin üniversite öğrencisini vurduğu bu görüntülerden sonra, polise güven oranının daha da düştüğü, Amerikan kamuoyunda şimdiden konuşulan konuların başında geliyor. 

Etiketler: abd, polis şiddeti
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