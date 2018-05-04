ABD'de polis şiddetine bir yenisi eklendi

ABD'nin Miami şehrinde bir polis memuru, yerde kelepçeli yatan siyahi şüphelinin kafasına tekme attı. O anlar amatör bir kamera tarafından kaydedildi.

Miami kentinde polisler, kovalamacanın ardından siyahi şüpheliyi yakalayarak yere yatırdı. Arkadan elleri kelepçelenen şüpheli, polise direnmedi. Ancak bir başka polis memuru hızla gelerek şüphelinin başına tekme attı. Ardından da üzerine yüklendi. Şüphelinin başına 4 polis daha toplandı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis memuru görevden alındı.

Kaynak: TRT Haber