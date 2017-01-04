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Buradasınız : » » ABD'de platformda duramayan tren bariyerlere çarptı

ABD'de platformda duramayan tren bariyerlere çarptı

Bu sabah erken saatlerde Brooklyn'in en yoğun ulaşım merkezi olan Atlantic Terminali'nde yolcu treni bariyerlere çarptı. Kazada 100'den fazla kişi yaralandı.

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ABDde platformda duramayan tren bariyerlere çarptı

ABD'de yerel saatle sabah 08.00'de Long Island-Brooklyn semtleri arasında sefer yapan tren Atlantic Terminali'nde platformda duramayarak bariyerlere çarptı. Büyük sarsıntının yaşandığı kazada 100'den fazla yolcu yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ve itfaiye ekibi kaza sonrası trende yaralananlara ilk yardım ekipleri ile birlikte müdahale etti.

Paniğe neden olan kazada ölen olmazken 100'den fazla kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan trende bulunan yolculardan 55 yaşındaki Donette Smith, yaşanan büyük bir sarsıntı sonrası insanların savrularak yerlere düştüğünü sonrasında etrafı kaplayan duman yüzünden ortalığın karardığını söyledi.

 

 

 

 

Etiketler: abd tren kazası, Brooklyn, atlantic
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