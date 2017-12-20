ABD'de pitbull cinsi iki köpek bir kadını öldürdü

Pitbull dehşeti bu kez de Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı.

22 yaşındaki Bethany Stephens, geçen cuma günü ABD’nin Richmond şehri yakınlarında bir çalılık alanda ölü bulundu.

Stephens'ın ölüm nedeni 5 gün sonra belirlendi.

Yapılan incelemede, genç kadının pitbull cinsi 2 köpeği tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

Richmond polisi, Stephens’ın bedenindeki ilk travmatik yaralanmanın boynunda ve yüzünde meydana geldiğini, ardından yere düşerek bilincini kaybettiğini aktardı.

Olayın ardından ailenin izni ile uyutulan köpeklerin, sıklıkla evde yalnız kaldıkları için vahşileştiği düşünülüyor.

Türkiye dahil pek çok ülkede pitbull bakımı yasak

Genellikle köpek dövüşlerinde kullanılan ve saldırganlıkları ile bilinen pitbull cinsi köpeklerin, Türkiye dahil pek çok ülkede bakımı yasaklanmış ya da kısıtlanmış durumda.

Kaynak: TRT Haber