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ABD'de patlama: 2 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinin başkenti Austin'de patlama oldu, 2 kişi yaralandı. Polis ırkçı saldırı ihtimali üzerinde duruyor.

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ABDde patlama: 2 yaralı

Austin'in Travis Country mahallesindeki bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten patlama oldu. Daha önce 3 bomba paketli saldırının yaşandığı şehirdeki son patlamanın, önceki saldırılarla bağlantısı olabileceği üzerinde duruluyor.

Bölge halkına şüpheli paketleri açmaması uyarısı yapan Austin Polis Şefi Brian Manley, "Bombalı paketler, dokunulmadığı ya da açılmadığı sürece patlamıyor" dedi.

Manley, patlamanın yaşandığı mahalle sakinlerinin de evlerinde kalmalarını istedi.

Patlamada yaralanan 20'li yaşlardaki iki genç hastanede tedavi altına alındı, hayati tehlikeleri yok.

3 hafta içinde dördüncü patlama

Son patlama, Austin'de 3 hafta içinde yaşanan dördüncü patlama oldu. Daha önceki patlamalarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Önceki üç patlamanın da Afrika kökenli ABD vatandaşlarının evinde yaşanması nedeniyle, polis ırkçı saldırı ihtimali üzerinde duruyor.

Yetkililer, bombalı paket saldırılarının fail veya faillerini ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Teksas, patlama, Austin, abd
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