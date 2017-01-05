  • 05 OCAK 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.616
    EURO 3.798
  • BIST 76051.59
    ALTIN 136.293
Buradasınız : » » ABD'de otomobil satışları 2016'da rekor kırdı

ABD'de otomobil satışları 2016'da rekor kırdı

ABD'de otomobil satışları geçen yıl 17 milyon 550 bine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
ABDde otomobil satışları 2016da rekor kırdı

Autodata Corporation'dan derlediği verilere göre, ülkede 7 yıldır artış eğiliminde olan otomobil satışları 2016'da bir önceki seneye kıyasla yüzde 0,5 artarak 17 milyon 550 bine çıktı.

Böylece geçen sene, 2015'te 17 milyon 470 bin ile kırılan rekorun geliştirildiği otomobil satışlarında, düşük petrol fiyatları, artan gelirler, uygun faizli kredileri ve yıl sonu promosyonları etkili oldu.

Verilere göre, Nissan Motor, ABD genelinde 1,5 milyon otomobil satarak tarihindeki en iyi yılı yaşadı. Honda Motor'un satışları önceki yıla kıyasla 2016'da yüzde 3 artarak 1,6 milyona yükseldi. Amerikalı tüketicilerin talebi, Hyundai'nin satışlarının da yüzde 2 artmasını sağladı.

Ford Motor ise satışlarını yüzde 1 civarında artırarak yaklaşık 2,6 milyona çıkardı. Satışları bir önceki yıla kıyasla değişmeyen Fiat Chrysler 2,2 milyon araç sattı.

Öte yandan, ülkenin en büyük otomotiv üreticisi General Motors'un satışları 3 milyon araçla bir önceki yıla göre yüzde 1,3 geriledi. Toyota'nın ABD genelindeki satışları ise yüzde 2 düşüşle 2,4 milyona indi.

"Emisyon skandalı" nedeniyle geçen yıl zor bir dönem geçiren Volkswagen'in satışları yüzde 8 azalarak en büyük düşüşü kaydetti. AA

Etiketler: abd, otomobil satışları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER