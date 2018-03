ABD'de otomatik silah aparatları artık yasak

ABD'de yarı otomatik silahların otomatik silahlara dönüştürülmesini sağlayan aparatların kullanımı yasaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu çalışma için Adalet Bakanlığını görevlendirdiğini açıkladı.

"Obama yönetimi bu aparatları yasal hale getirmişti. Kötü fikir. Söz verdiğim gibi bugün Adalet Bakanlığı bu aparatların yasaklanması konusunda açıklamasını yapacak. Yasal silahları yasa dışı otomatik silahlara dönüştüren tüm aparatları yasaklayacağız."

Obama Administration legalized bump stocks. BAD IDEA. As I promised, today the Department of Justice will issue the rule banning BUMP STOCKS with a mandated comment period. We will BAN all devices that turn legal weapons into illegal machine guns.