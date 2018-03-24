ABD'de otomatik silah aparatları artık yasak

ABD'de yarı otomatik silahların otomatik silahlara dönüştürülmesini sağlayan aparatların kullanımı yasaklandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu çalışma için Adalet Bakanlığını görevlendirdiğini açıkladı.

"Obama yönetimi bu aparatları yasal hale getirmişti. Kötü fikir. Söz verdiğim gibi bugün Adalet Bakanlığı bu aparatların yasaklanması konusunda açıklamasını yapacak. Yasal silahları yasa dışı otomatik silahlara dönüştüren tüm aparatları yasaklayacağız."

Obama Administration legalized bump stocks. BAD IDEA. As I promised, today the Department of Justice will issue the rule banning BUMP STOCKS with a mandated comment period. We will BAN all devices that turn legal weapons into illegal machine guns. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Mart 2018

Sessions'tan yasaklama açıklaması

Trump'ın açıklamasından kısa süre sonra yazılı açıklama yapan ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions da söz konusu aparatların kullanımını yasaklayan düzenlemeyi yaptıklarını söyledi.

Buna göre yarı otomatik silahların tam otomatik silahlara dönüştürülmesine imkan veren tüm aparatlar "tam otomatik silah parçası" sayılacak ve satışı yasak olacak.

Silahlanma sorunu

ABD'de 1986 yılından bu yana otomatik silahların kullanımı yasakken, 2010 yılında Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) yarı otomatik silahların tam otomatik silaha dönüştürülmesini sağlayan aparatları "yarı otomatik silahların parçası" kabul ederek bunların kullanımını yasal hale getirmişti.

ABD tarihinin en kanlı saldırısı Las Vegas

ABD'de 1 Ekim 2017'de Las Vegas kentindeki bir konser alanına silahlı saldırı düzenleyen Stephen Paddock adlı Amerikan vatandaşı 58 kişinin ölümüne neden olmuş, bu olay ABD'nin en kanlı toplu silahlı saldırısı olarak kayıtlara geçmişti.

Paddock'un, saldırıda, aparatlarla otomatik silaha dönüştürülmüş birçok tüfek kullanmış olması kamuoyunda tartışmalara neden olmuş, birçok kesim bu aparatların yasaklanması için Trump yönetimi üzerinde baskı kurmuştu.

Florida'daki lise katliamı

Sık sık silahlı saldırıların yaşandığı ABD'de, Florida eyaletinde bir okula düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişinin hayatının kaybetmesinin ardından silah yasasıyla ilgili tartışmalar yeniden alevlenmişti.

Kaynak: AA