  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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ABD'de Oroville Barajı'ndaki tahliye kararı kaldırıldı

ABD'de, su baskını tehlikesinin azalması üzerine bölge sakinleri için alınan tahliye kararı kaldırıldı.

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ABDde Oroville Barajındaki tahliye kararı kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde savağı delinen Oroville Barajı'nda su seviyesinin düşmesi üzerine bölge sakinleri için alınan tahliye kararı kaldırıldı.

Bölge şerifi Kory Honea, çalışmalar sonucu barajdaki suyun tehlike oluşturmayacak seviyeye çekildiğini bildirdi.

Honia, bölge sakinlerinin evlerine dönebileceklerini açıkladı.

Kaliforniya eyaletinde yer alan ülkenin en yüksek barajı Oroville'de savağın delinmesi üzerine sel felaketine karşı 180 binden fazla kişi için acil tahliye kararı çıkartılmıştı. 
 

Etiketler: abd, baraj, oroville barajı
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