ABD'de onbinler sokaklara döküldü

ABD'nin California eyaleti San Francisco kentinde "Bilim İçin Yürü" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

San Francisco'da gerçekleştirilen yürüyüşe, 10 binden fazla kişi katıldı. Bazılarının kucaklarında çocuklarıyla yaptığı yürüyüşte, ''Bilim liberal bir komplo değil'', ''Trump'ın cehaletine karşı bilim'', ''Bilim, sessizlik değil'' yazılı dövizler taşındı.

"Bilim İçin Yürü" sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın son zamanlarda izlediği politikaları da protesto etti.

Biyoloji profesörü Keegan Donlan, ''Yürüyüşe bilime destek vermek için katılıyoruz. Bilim gerçek ve önemli bir meseledir. Bazı insanlar bilimi politikayla karıştırıyor. Bilim gerçekliktir, politikanın içinde olmaması gerekir.'' dedi.

Bilim insanı Helen Gibson ise ''Bilim, toplumu işlevsel hale getirmek için inanılmaz bir gücün oluşmasını sağlar.'' ifadesini kullandı.