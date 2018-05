ABD'de okulda silahlı saldırı

Yetkililer, Noblesville West Ortaokulu'nda, dersten çıkmak isteyen, daha sonra sınıfa 2 silahla geri dönen saldırgan, öğrencilere ateş açtı.

Felaketi öğretmen önledi

Kimliği açıklanmayan saldırgan gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan bir öğrenci tedavi altına alındı.

Öğrencilerden Ethan Stonebraker, saldırganın sınav sırasında sınıfa girdiğini, koşup silahı elinden alan ve onu yere yatıran 29 yaşındaki öğretmen Jason Seaman'ın muhtemelen bir felaketi önlediğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırganı durduran öğretmenden Twitter hesabında övgüyle söz etti. Trump, "Noblesville'in cesur öğretmeni ve kahramanı Jason Seaman sayesinde çok sayıda gencin yaşamı kurtuldu." ifadesini kullandı.

Thanks to very brave Teacher & Hero Jason Seaman of Noblesville, Indiana, for his heroic act in saving so many precious young lives. His quick and automatic action is being talked about all over the world!