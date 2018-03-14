  • 14 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » ABD'de öğretmen silahla öğrencilerini yaraladı

ABD'de öğretmen silahla öğrencilerini yaraladı

ABD'nin California eyaletinde Seaside kentinde bir okulda silah emniyeti dersi veren öğretmen yanlışlıkla üç öğrencisini yaraladı.

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ABDde öğretmen silahla öğrencilerini yaraladı

Seaside Lisesi'nde öğretmen Dennis Alexander'in silah emniyetiyle ilgili ders verirken yanlışlıkla silahı ateş aldı ve sınıftaki üç öğrenci hafif yaralandı.

Olayın ardından aynı zamanda yedek polis olan Alexander'in hem okuldan hem de emniyetten zorunlu izne ayrıldığı belirtildi.

Florida eyaletine bağlı Broward kentinde 19 yaşındaki Nikolas Cruz'un Stoneman Douglas Lisesi'ne 15 Şubat'ta düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişi ölmüştü. Bu saldırının ardından ABD'de bir kez daha silahlanma konusunda tartışmalar başlamış, ABD Başkanı Donald Trump da silah alımıyla ilgili sert tedbirler alacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: silah, öğretmen, öğrenci, California, abd
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