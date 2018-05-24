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ABD'de öfkeli şoför balyozla saldırdı

ABD Philadelphia'da bir sürücü, takip ettiği aracın camlarını balyozla kırdıktan sonra, can havliyle kendini dışarı atan adama da vurdu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Önce araca daha sonra içindekilere saldırdı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinin Philadelphia şehrinde akılalmaz bir trafik şiddeti yaşandı.

Bir güvenlik kamerasına yansıyan anları, Philadelphia polisi paylaştı.

Gözü dönmüş kamyonet şoförü, takip ettiği aracın camlarını balyozla kırdı. Araçtaki iki kişi ne yapacaklarını şaşırdı.

Şoför kaçmak için gaza basarken, yanındaki can havliyle kendisini dışarı attı.

Arkadaşının yanında olmadığını fark eden şoför çok uzaklaşmadan durdu. Bunu fırsat bilen saldırgan balyozuyla araçtan inen adama da vurdu. 

Saldırı kurbanları kendilerini toparlayıp kaçmaya çalışırken, öfkeli saldırgan bu kez aracın arka camını parçaladı.

Philadelphia polisi, saldırgan ve kurbanların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Kaynak: AP

Etiketler: saldırı, Philadelphia, balyoz, abd
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