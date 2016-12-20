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ABD'de Müslümanları öldürme planı yapan kişiye 30 yıl hapis cezası

ABD'de ırkçı Ku Klux Klan üyesi Crawford, kitle imha silahı kullanarak Müslümanları öldürme planı yapmak suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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ABDde Müslümanları öldürme planı yapan kişiye 30 yıl hapis cezası

ABD Adalet Bakanlığı, ırkçı Ku Klux Klan (KKK) üyesi Glendon Scott Crawford'ın, kitle imha silahı kullanarak Müslümanları öldürme planı yapmak suçundan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Crawford'ın (52), kendi ürettiği taşınabilir x-ray cihazını patlatarak yüksek miktarda radyasyon yaymayı ve bu yolla çok sayıda Müslümanı öldürmeyi amaçladığı bildirildi.

New York eyaletinde yaşayan Crawford'ın 30 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve ömür boyu denetimli serbestlik şartları altında kalacağı kaydedildi.

Davaya bakan hakim Richard S. Hartunian, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Bu olay karşı karşıya kaldığımız aşırılıkçı görüşleri ve bizim bunları durdurma planlarımızı ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı, Crawford'un, kendi inancından olmayan kişileri öldürme planı yapan ırkçı bir KKK üyesi olduğuna atıf yaparak, bunun ağır bir suç olduğuna vurgu yaptı.

2015 yılında New York eyaletinin Albany kentinde görülmeye başlayan davada FBI, Crawford'un KKK ile yakınlığına ve örgütle olan finansal ilişkisine dair ipuçlarına ulaşmıştı.

ABD’de iç savaşın sona ermesinin ardından Tennessee eyaletinde 1865 tarihinde kurulan ırkçı gizli örgüt KKK, özellikle siyahilere ve farklı dinlerin mensuplarına karşı görüşleriyle biliniyor. AA

Etiketler: abd, ABD Adalet Bakanlığı, Glendon Scott Crawford, hapis cezası, FBI
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