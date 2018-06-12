ABD'de Müslümanlar sokak iftarında buluştu

New Jersey'de yaşayan Müslümanlar, Bergen Diyanet Camii ve Kültür Merkezi tarafından organize edilen sokak iftarında buluştu.

Ezan sesinin dışarı verilmediği New Jersey'de, iftar nedeniyle canlı ezan okunmasına da izin verildi.

İftara Cliffside Park Belediye Başkanı Thomas Calabrese, Diyanet Camii'nin karşısında bulunan Katolik Kilisesinin papazı Father Bruce, New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler ile bölgede yaşayan Türk ve Müslüman toplumundan davetliler katıldı.

Belediye Başkanı Calabrese iftara katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentte yaşayan Türklerin ABD'ye diğer toplumlardan daha hızlı adapte olduğunu ve iş kurduklarını belirten Calabrese, Türk toplumundan son derece memnun olduklarını söyledi.

Kaynak: AA