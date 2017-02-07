ABD'de müslümanlar sınıf ayrımına maruz kalıyor

ABD'de yapılan araştırma, Müslüman ve Meksikalı göçmenlerin "alt sınıf" olarak görüldüğünü, bunun sonucunda da söz konusu gruplara mensup kişilerin, şiddete dayalı eylemlere yönelebildiğini ortaya koydu.

Ters Tepki araştırması

Pensilvanya ve Northwestern üniversitelerinin yaptığı, "Ters Tepki: Azınlık Grupları Canavarlaştırmanın Siyasi ve Gerçek Hayattaki Sonuçları" adlı araştırma, azınlıkları ayrıştırma ve alt sınıf olarak görmenin bu kişileri şiddete ittiğini ve terörle mücadelede kolluk kuvvetleriyle daha az iş birliğine açık hale getirdiğini saptadı.

Araştırma kapsamında yapılan ankette bin 100 Amerikalı katılımcıya en ilkel insandan en modern insana kadar insan tasvirleri bulunan bir diyagram gösterilerek ülkelerindeki Müslümanlara ve Meksikalılara bu tasvirlere göre 0 ila 100 arasında puan vermeleri istendi.

Trump'tan sonra değişen algı

Çoğunluğu beyaz Amerikalıların, ortalama olarak Müslümanlara 70, Meksikalılara 75 ve kendileri gibi görünen Amerikalılara 95 puan verdikleri görülürken, bu yaklaşımın araştırmanın yapıldığı dönemde aday olan ABD Başkanı Donald Trump taraftarları arasında daha yaygın olduğu gözlemlendi.

Öte yandan, ülkedeki Müslüman ve Latin Amerikalı azınlıklar, Trump'ın seçim kampanyası, Cumhuriyetçi Parti ve Amerikalıların tutumu nedeniyle daha alt sınıf insan olduklarına dair algılarının arttığını belirtti.

Bu arada araştırma sonuçları, bu kişilerin alt sınıf insan olma algısıyla karşılaştıkça, şiddet içeren toplu eylemlere daha fazla yöneldiklerini ve terörle mücadele birimlerine daha az yardımcı olduklarını ortaya koydu.

Araştırmacılardan Emile Bruneau, "Eğer Müslümanlara karşı kendilerini daha alt sınıf insan olarak hissedecekleri bir söylem kullanırsak ve buna yönelik politikalar uygularsak, bu durum bu kişileri şiddete yöneltebilir." ifadesini kullandı.