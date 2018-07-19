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ABD'de Müslüman sandıkları garsona ırkçı not bıraktılar

ABD’nin Texas eyaletindeki bir restoranda garson olarak çalışan Khalil adlı siyahi ABD vatandaşı, müşterilerin kendisine bıraktığı ırkçı notu sosyal medyadan paylaştı.

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ABDde Müslüman sandıkları garsona ırkçı not bıraktılar

Garson olarak çalıştığı restorana Cumartesi akşamı gelen müşterilere hizmet veren Khalil, yemeğin bitmesinin ardından hesap fişini masaya götürdü. Geri döndüğünde ise hesap fişinin üzerinde yazan ırkçı mesajı farketti: Teröristlere bahşiş vermiyoruz.

Hesap fişini Facebook'tan yayınladı

İsminin Khalil olmasından dolayı Müslüman olarak değerlendirildiğini söyleyen Khalil, sosyal medya hesabından fotoğrafla birlikte şu mesajı paylaştı:

"Dün gece çalıştığım yerdeki masalardan birinden böyle bir not aldım. Bir an ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Karnıma ağrılar girdi. Bunu paylaşmamın sebebi, insanların ırkçılığın hala var olduğunu anlaması. Tabii ki bu yeni bir şey değil. Bu tür olaylar inancınızı sınamak için başınıza gelir. Bu olay beni daha çok cesaretlendirecek ve dünyayı bildiğim şekilde değiştirmeme sebep olacak. Nefretle dolanlar konuşadursun, siz sadece kaderimi çizmeme yardımcı oluyorsunuz."

İsminin hikayesini de anlattı

İsminin Khalil ve kendisinin siyahi olması sebebiyle, Müslüman olduğunun düşünüldüğünü yerel bir gazeteye verdiği ropörtajda ifade eden Khalil, isminin hikayesini ise şöyle anlattı:

"İsmimi babam koymuş. Askeriyede çalışırken çok yakın bir arkadaşı onunla beraber hizmet ediyormuş. Çok sevdiği bu arkadaşı kaza sonucu vefat edince ismini bana vermiş."

Restoranın CEO’su, notu bırakan müşterinin restorana bir daha alınmayacağını söyledi.

Kaynak: USA Today 
Etiketler: Khalil, ırkçı saldırı, garson, abd
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