ABD'de Müslüman sandıkları garsona ırkçı not bıraktılar

İsminin hikayesini de anlattı

İsminin Khalil ve kendisinin siyahi olması sebebiyle, Müslüman olduğunun düşünüldüğünü yerel bir gazeteye verdiği ropörtajda ifade eden Khalil, isminin hikayesini ise şöyle anlattı:

"İsmimi babam koymuş. Askeriyede çalışırken çok yakın bir arkadaşı onunla beraber hizmet ediyormuş. Çok sevdiği bu arkadaşı kaza sonucu vefat edince ismini bana vermiş."