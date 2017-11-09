  • 09 KASIM 2017, PERŞEMBE

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ABD'de Müslüman baba oğlunun katil zanlısını affetti

ABD Kentucky'de pizza teslimatçısı Salahuddin Jitmoud'un öldürülmesi ile ilgili görülen davada sıra dışı anlar yaşandı.

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ABDde Müslüman baba oğlunun katil zanlısını affetti

Amerika’da Kentucky eyaletine bağlı Lexington’ta pizza teslim sürücüsü Salahuddin Jitmoud’un katil zanlısının yargılandığı davada sıra dışı anlar yaşandı. Öldürülen Jitmoud’un babası mahkeme salonunda bulunanların şaşkın bakışları arasında katil zanlısını affettiğini söyledi.

Cinayet zanlısı 24 yaşındaki Trey Alexander Relford, mahkeme tarafından cinayet ve soygun suçlarından 31 yıl cezaya çarptırıldı. Söz alan Relford, gözyaşlarını silerek “Gerçekten söyleyebileceğim hiçbir şey yok, o gün olanlardan dolayı üzgünüm fakat onu geri getirebilmek için hiçbir şey yapamam. Sizi alkışlıyorum affettiğiniz için teşekkür ederim.” dedi.

Öldürülen Jitmoud’un babası Abdul-Munim Sombat Jitmoud, doğrudan katil zanlısına seslendi ve “Ben size kızmadım, şeytana kızgınım. Seni bu kadar korkunç bir suç işlemeye yönelttiği için şeytana kızıyorum.” dedi.

Duruşma sonunda Jitmoud'un babası gözyaşına boğulan Relford'u kucakladı.


 

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