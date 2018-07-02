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ABD'de mültecilere bıçaklı saldırı: 9 yaralı

ABD'de doğum gününü kutlamak için bir araya gelen mültecilere yönelik bıçaklı saldırıda 6'sı çocuk 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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ABDde mültecilere bıçaklı saldırı: 9 yaralı

ABD'nin Idoho eyaletinde Suriye, Irak ve Etiyopya'dan kente yerleştirilen ve 3 yaşındaki bir çocuğun doğum gününü kutlamak için bir araya gelen mültecilere yönelik bıçaklı saldırıda 9 kişi yaralandı.

Saldırganın girdiği evdeki 9 kişiyi de bıçaklayarak yaraladığını belirten Boise Polis Şefi William Bones, saldırıya uğrayanlar arasında 3, 4, 6, 8 ve 12 yaşında çocukların da bulunduğunu aktardı.

Saldırganın şiddet uygulamaktan sabıkası bulunuyor

Bones, hastaneye kaldırılan 9 mültecinin 4'nün durumun ciddi olduğunu aktararak, saldırganın ise gözaltına alındığını ifade etti.

Polis, saldırganın aynı binada yaşayan ve daha önce şiddet uygulamaktan sabıka kaydı bulunan 30 yaşındaki ABD'li Timmy Earl Kinner olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Etiketler: şiddet, gözaltı, bıçaklı saldırı, abd
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