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ABD'de meydana gelen hortum Hiroşima'ya atılan bombayı hatırlattı

ABD'nin Wyoming eyaletinde meydana gelen dev hortumun görüntüleri, 73 yıl önce ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasını hatırlattı.

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ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombası, dev bir mantarı andırıyordu. Aradan 73 yıl geçti ve aynı dev mantar yine ortaya çıktı. Ancak görüntüler bu kez nükleer bir patlamaya değil, bir doğa olayına ait.

ABD'nin Wyoming eyaletinde meydana gelen dev hortum, 6 Ağustos 1945'te kaydedilen dev mantarı andırdı.

Ulusal Hava Servisi, 53 dakika süren hortumun yaklaşık 18 kilometrelik alanda etkili olduğunu duyurdu.

Laramie şehri yakınlarında yaşanan sıradışı olayda çitler, elektrik direkleri ve hatları hasar gördü.

Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Wyoming, nükleer atom bombası, mantar, Hortum, Hiroşima, abd
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