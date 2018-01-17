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ABD'de meteor paniği yaşandı

ABD ve Kanada'nın belli noktaları gece saatlerinde meteor ışığıyla aydınlandı. Meteor, 2 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu.

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ABDde meteor paniği yaşandı

Gökyüzü birden aydınlandı, ardından ülkenin büyük bir bölümünde sarsıntı meydana geldi. Gece saatlerinde düşen meteor Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da paniğe neden oldu.

ABD'nin Ohio, Michigan ve Ontaria eyaletlerinde de gözlemlenebilen meteor, 2 büyüklüğünde sarsıntıya neden oldu.

Olay, kimilerinde uzaylılar mı geldi korkusuna yol açarken, kimileri de yıldırım düştüğünü sandı.

ABD Ulusal Hava Servisi, gözlemlenen ateş topunun meteor olduğunu doğruladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: meteor, Kanada, abd
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