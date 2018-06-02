ABD’de marul krizi: 5 kişi hayatını kaybetti

Amerikan Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) açıklamasına göre, ülke genelindeki 197 vakada, şimdiye kadar 89 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerden 27'si "hemolitik üremik sendrom" olarak bilinen böbrek yetmezliği tedavisi görüyor.

Son 12 yılın en büyük salgınında ölenlerden ikisi Minnesota, üçü de Arkansas'dan.

Salgının kaynağının Arizona'nın Yuma bölgesinde üretilen marullar olduğu tahmin ediliyor.

İncelemeler sürüyor

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, salgının tek bir üretici dağıtıcı ya da bölgeye bağlı olmayabileceğine dikkat çekerek, incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Salgından etkilenenlerin, bakteri taşıyan marulların hâlâ satıldığı dönemde; 2-3 hafta önce hastalandıkları belirtiliyor.

Yetkililer, hastalardan bazılarının marul tüketmediğini ancak diğer hastalarla teması olduğunu söyledi.

Hastalıkta ishal, kusma ve ağır böbrek rahatsızlıkları görülebiliyor.

Kaynak: BBC