ABD'de ''Martin Luther King Günü''

ABD'de her yıl ocak ayının üçüncü pazartesi günü resmi tatil olarak kabul edilip anma töreninin düzenlendiği Martin Luther King Günü, azınlıklara karşı yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ABD'nin 45. Başkanı olarak seçilen Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasının hemen öncesine denk geldi.

Martin Luther King Günü, ünlü aktivistin 1963 yılında konuşma yaptığı Lincoln Anıtı yakınında bulunan Martin Luther King Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayıp daha sonra aktör Nick Cannon öncülüğünde yürüyüşle devam etti.

Sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda insanın katılımda bulunduğu anma töreninde, dans ve müzik gösterileri gerçekleştirildi.

Programda, Trump'a karşı açılan "Benim Başkanın Değil" yazılı pankartlar dikkati çekti.

King'in doğum gününde, Trump protestosu

Çok sayıda yazar ve sanatçı, efsanevi sivil haklar savunucusu, King'in doğum gününde, PEN Amerika Derneği çatısı altında New York ve Boston'daki halk kütüphaneleri önünde Trump'ı protesto etmek amacıyla şiir ve düz yazı okuma eylemleri düzenledi.

ABD genelinde 90'a yakın yerde daha benzer protesto ve anma eylemleri gerçekleştirildi.

Ülkede King'in anısına yapılacak diğer etkinliklerde de Trump'ın protesto edilmesi bekleniyor.

Martin Luther King kimdir?

Martin Luther Kingin, 1963'te başkent Washington'da düzenlenen ve 250 bin kişinin katıldığı "İş ve Özgürlük İçin Washington'a Yürüyüş" adlı insan hakları yürüyüşünde yaptığı "Bir Hayalim Var" adlı tarihi konuşma, siyahi vatandaşların hak arayışlarında dönüm noktası olmuştu.

Memphis'te 1968'de suikast sonucu hayatını kaybeden King, ölümünden 9 yıl sonra 1977'de eski ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından "Devlet Başkanlık Özgürlük Madalyası"na layık görülmüş ve onuruna Martin Luther King Günü ilan edilmişti. Eski ABD Başkanı Ronald Reagan da günün ulusal bayram olmasını öngören kanunu 1983'te Kongre'nin kabul etmesinin ardından onaylamıştı.