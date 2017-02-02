  • 02 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » ABD'de mahkumlar ayaklandı

ABD'de mahkumlar ayaklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Delaware eyaletindeki bir hapishanede mahkumlar, bazı sebebleri gerekçe göstererek 4 hapishane görevlisini rehin aldı.

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ABDde mahkumlar ayaklandı

ABD'de Delawere eyaletinde bir hapishanede ayaklanan mahkumlar, Trump'ın başkan olmasını ve cezaevi koşullarından duydukları rahatsızlıktan dolayı 4 hapishane görevlisini rehin alarak eylem gerçekleştirdi.

James Vaughn Hapishanesinde meydana gelen eylemde, 2 hapishane görevlisi serbest bırakılırken diğer ikisinin hala rehin olduğu söylendi.

Yaklaşık 100 mahkumun barındığı C bölgesindeki bazı mahkumların tahliye edildiği olayda, güvenlik görevlileri ile çalışanları rehin alan mahkumlar arasındaki görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

Rehin alma olayının ilk saatlerinde yerel News Journal in Wilmington gazetesine telefonla ulaşan mahkumlar, eylemlerine gerekçe olarak "hapishanedeki koşullar ile eğitim imkanlarının yetersizliğini" ve "Donald Trump'ın başkan olmasını" gösterdi.

"Donald Trump. Yaptığı her şey. Onunla kurumdaki işlerin daha kötüye gideceğini biliyoruz." ifadelerini kullanan bir mahkum, hapishanedeki koşulların iyileştirilmesi taleplerini dile getirdi.

Olayın ardından giriş çıkışlara kapatılan hapishanedeki olağanüstü durumun devam ettiği bildirildi.

Etiketler: abd, delaware eyaleti, james vaughn hapishanesi, rehin alma
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