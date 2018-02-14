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Buradasınız : » » ABD'de liseye silahlı saldırı: En az 14 ölü

ABD'de liseye silahlı saldırı: En az 14 ölü

ABD'nin Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıya polis karşılık verdi. Çatışmada en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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ABDde liseye silahlı saldırı: En az 14 ölü

Amerikan medyasındaki haberlere göre Florida'nın Broward kentindeki Stoneman Douglas Lisesine yerel saatle öğleden sonra silahlı saldırı düzenlendi.

Broward Şerifinin ofisinden yapılan kısa açıklamada saldırganın halen yakalanamadığı ve polisin lise içinde ve etrafında aramalarına devam ettiği kaydedildi.

Silah seslerinin ardından yerel polis olaya hemen müdahale etti. Olayın ardından lise kapatılırken, tüm öğrenci ve görevliler tahliye edildi.

Saldırganın yakalanması için çalışmalara devam ediliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: silahlı saldırı, abd
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