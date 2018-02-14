ABD'de liseye silahlı saldırı: 17 ölü

ABD'nin Florida eyaletinin Parkland şehrindeki bir lisede saldırgan 3100 öğrencisi olan lisede çevreye ateş açtı. Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 14 kişi de hastanelere kaldırıldı.

Saldırının ardından yerel polis olaya hemen müdahale etti. Olay sonrası lise kapatıldı ve tüm öğrenciler tahliye edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumuyla ilgili bilgi verilmedi.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma ise sürüyor.

Kimliği belirlendi

Silahlı saldırı düzenleyen kişinin, okulun eski öğrencilerinden 18 yaşındaki Nicholas Cruz olduğu duyuruldu.

Amerikan medyasına konuşan bazı polis yetkilileri, şüphelinin kimliğine ilişkin açıklamanın dışında söz konusu kişinin kampüs dışında olaysız bir şekilde gözaltına alındığını söyledi.

Trump'tan mesaj

Öte yandan, saldırıyla ilgili önce Beyaz Saray'da bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump, olaydan birkaç saat sonra Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Dualarımız ve taziyelerimiz, Florida'daki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla beraberdir. Hiçbir öğrenci, öğretmen ya da başka biri bir Amerikan okulunda kendini güvensiz hissetmemeli."

Kaynak: TRT Haber, AA