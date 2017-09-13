  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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ABD'de lisede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'de bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.

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ABDde lisede silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'de bir lisede meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.

Washington eyaletine bağlı Rockford kentinde, 300 öğrencinin eğitim gördüğü Freeman Lisesinde yaşanan silahlı saldırı, öğrenciler ve olayı duyan veliler arasında paniğe yol açtı.

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik amacıyla okula giriş ve çıkışları durdururken, silahlı saldırgan da sağ olarak ele geçirildi.

Bir öğrencinin yaşamını yitirdiği olayda yaralanan 3 öğrencinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Etiketler: abd, lise, silahlı saldırı
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