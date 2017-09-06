ABD'de korkulu kasırga bekleyişi

Atlantik Okyanusunda görülen ve saatteki hızı 297 kilometreye kadar çıkan Irma kasırgasının ABD'yi vurma ihtimali, ülkede büyük bir korkuya neden oldu.

Beşinci kategorideki kasırganın Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'yı vurduktan sonra hafta sonu ABD'de etkili olması bekleniyor.

ABD'nin Florida eyaletindeki korkulu bekleyiş ve kasırga hazırlıkları devam ediyor.

Irma kasırgasının etkili olduğu Antigua and Barbuda'ya bağlı Leeward Adalarındaki yerel yetkililer, elektrik ve iletişim hatlarında kesintilere neden olması dolayısıyla halka kapalı yerlerde kalmaları çağrısında bulundu.

Porto Riko ve Virjin Adalarında acil durum ilan edilmesine neden olan kasırga yüzünden Bahamalarda 6 ada tahliye edildi.

Leeward Adalarında 3,4 metre yüksekliğinde dalgalara yol açan Irma kasırgasının, Turks ve Caicos Adalarında hafta sonuna doğru 6 metrelik dalgalar oluşturması tahmin ediliyor.

ABD'de korkulu bekleyiş

ABD'de Teksas ve Louisiana eyaletleri, Harvey fırtınasının yaralarını sarmaya çalışırken, Atlantik üzerinden gelen Irma kasırgasının Florida'yı vurma ihtimali, eyalet sakinlerinde büyük bir korkuya neden oldu.

Meteoroloji uzmanları, Irma kasırgasının, Florida'yı vurma ihtimalinin gittikçe yükseldiğini kaydetti.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi yaptığı son açıklamada, "Irma, potansiyel olarak yıkıcı olan beşinci kategorideki kasırga ve etkili olduğu bölgelerde hayatı tehdit eden rüzgar ve tehlikeli yağışlara yol açacak" ifadesini kullandı.

Kasırganın etkilemesi beklenen bölgelerde, halkın marketlere akın ettiği ve rafları boşalttığı belirtiliyor.

5 bin asker ve sivil tahliye edildi

ABD ordusu, Florida'nın Key West bölgesinde bulunan Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz havacılık istasyonundaki 5 bin kişiyi tahliye etti.

ABD Hava Kuvvetleri sözcüsü Patrick Ryder, kasırga beklentisi nedeniyle F-16 uçaklarının büyük bir kısmının güney Florida'daki Homestead Hava Koruma Üssüne taşınmasına yönelik bir plan hazırladıklarını bildirdi.

Uzmanlar, Irma kasırgasının ardından Atlantik Okyanusu'nda çarşamba akşamı itibarıyla saatteki hızı 160 kilometreye ulaşacak Jose adında yeni bir tropikal fırtınanın çıkmasının beklendiğini açıkladı. AA