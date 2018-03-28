  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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ABD’de kontrolünü kaybeden araç, polis memuruna çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolünü kaybeden araç, bir polis memuruna çarptı. Kaza anı kameralara yansıdı.

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ABDde kontrolünü kaybeden araç, polis memuruna çarptı

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda kalan araca yardıma giden polise, kayarak direksiyon hakimiyetini kaybeden başka bir araç çarptı. Polis, kazanın şiddetiyle yardım bekleyen aracın üzerine düştü. 

Yerde hareketsiz yatan polis memurunun yardımına yolda kalan aracın şoförü koştu.

İlk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Kaburgalarında ve kürek kemiğinde kırık meydana gelen polis, bölge hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, polisin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: trafik polisi, kaza, abd
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