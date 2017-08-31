ABD'de kimyasal tesiste iki ayrı patlama

Harvey kasırgasının vurduğu bölgede bulunan bir kimyasal tesiste iki ayrı patlama meydana geldi.

İlk belirlemelere göre 1 kişi yaralandı.

Patlamanın olduğu tesis, kasırganın su altında bıraktığı Houston kentinin 40 kilometre kuzeyindeki Crosby bölgesinde bulunuyor.

Patlamanın ardından tesisten siyah dumanlar yükseldi.

Bir Fransız şirketine ait tesis, su baskınları sırasında hasar görmüştü.

Yetkililer, tesisin, soğukta korunması gereken kimyasal içerikleri soğutma kapasitesini yitirdiğini açıklamıştı.

Yetkililer, yeni patlamaların olabileceğini belirterek, bölgeye yaklaşılmaması uyarısında bulundu.

Olası patlama ihtimaline karşı, işçiler ve tesise iki buçuk kilometre mesafedeki bölge halkı dün tahliye edilmişti.

Etkili kasırga en az 37 can aldı

Yerel basındaki haberlere göre, Houston'da enerji hatlarının zarar görmesi dolayısıyla çok sayıda ev elektriksiz kaldı.

Felaket sonucu en az 37 kişi hayatını kaybetti.

ABD Deniz Piyadeleri ise sele kapılanları arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Houston'da şimdiye kadar selde mahsur kalan 13 binden fazla kişinin kurtarıldığı belirtiliyor.

Harvey kasırgası şiddetini azaltarak Louisiana eyaletine doğru ilerliyor.

Hollywood yıldızlarından bağış

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio'nun kendi adını taşıyan vakfınca, felaketin yaralarını sarmak için kurulan United Way Harvey Recovery Fund'a 1 milyon dolar bağış yapıldı.

Sinema oyuncusu Sandra Bullock da 1 milyon dolar yardım sözü vererek, "Ülkedeki kutuplaşmaya rağmen fırtına halkın birlik olmasını sağlayacak. 2,5 metre suda siyaset yok. 2,5 metre suda insanoğlu var." dedi.

Dwayne Johnson, Kevin Hart ve Kim Kardashian da yardım yapan ünlüler arasında.